Demanda PAN no acudir a espacios ﻿públicos como Línea Verde o parques de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El regidor panista Edson Camarillo Rodríguez reiteró el llamado a la sociedad del municipio capitalino para mantenerse en casa y no asistir a áreas públicas como la Línea Verde, al oriente de la ciudad, en la actual temporada de contingencia sanitaria.

“Hacer un exhorto a la gente a no llenar los espacios públicos. No ir a la Línea Verde, no acudir a los parques y no generar un foco de contagio. Hay que combatirlo”, puntualizó el integrante del Cabildo de Aguascalientes.

Camarillo Rodríguez calificó a los siguientes 30 días como “cruciales” para determinar los posibles alcances de la pandemia por el Covid19, ante lo cual será importante la colaboración de los pobladores.

“Prefiero que no tachen de exagerados ahora, a que nos digan inconscientes después por no actuar a tiempo. Que nos echen la mano y como se ha mencionado, nos son vacaciones. Es una situación extraordinaria, sabemos que algunas personas por sus posibilidades no pueden quedarse en casa pero que lo hagan con todas las medidas”, insistió.

El edil por el PAN consideró positiva la difusión que en estas etapas ha realizado el municipio capitalino, también de extracción blanquiazul.