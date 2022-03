Demanda PAN evitar vandalismo inducido en pozos de agua durante siguiente proceso electoral

Gilberto Vaaldez

Aguascalientes, Ags.- Evitar daños intencionales a los pozos de agua durante el siguiente proceso electoral, exigió el diputado Juan José Hernández Aranda, presidente de la comisión de Recursos Hidráulicos, luego de recordar que hay antecedentes en esa situación.

“Recordemos que en el pasado proceso hubo vandalismo en los pozos, que fue inducido y esperamos que esto no se repita. El tema del agua no puede ser usado de esa manera y no podemos afectar a la ciudadanía en esa forma”, comentó el legislador por el PAN.

– ¿Evitar que este se repita esa situación?

– Es correcto, se tiene que vigilar los pozos y todos los actores políticos debemos que estemos participando debemos tener conciencia para cuidar el recurso.

En mayo último, durante el proceso por la renovación de la alcaldía, el Partido Acción Nacional denunció daños intencionales en diversos pozos de agua de la ciudad y acusó a Morena de supuestamente haber ocasionado las averías.

Luego de que vecinos del fraccionamiento Ojocaliente III, al oriente de la ciudad, se manifestaron debido a falta de servicio de agua llegando al cierre de algunas avenidas de alta circulación, Hernández Aranda expuso que las demandas de la población deben ser atendidas por las autoridades municipales.

“Entiendo que ya se tomaron acciones, se enviaron pipas de agua para abastecer. Al final las voces de los ciudadanos son válidas y la forma de manifestarse también es respetable”, agregó el titular de la comisión de Recursos Hidráulicos.