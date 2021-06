Demanda FTA vacunación en empresas para no afectar producción laboral

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aplicar dosis anticovid en centros laborales a fin de evitar nuevos frenos en la mano de obra, demandó Alfredo González González, dirigente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA), quien reconoció que aún no ha habido acuerdos con representantes del gobierno federal.

“Hemos solicitado que no se entorpezca la producción de las empresas y por eso se vacune en las empresas. Mayormente para quienes están en una edad productiva, que sería lo ideal, tener el apoyo dentro de las empresas y evitar que se nos afecte la producción”, declaró en conferencia de medios.

– ¿Cuánto porcentaje de trabajadores hay en este grupo?

– De acuerdo al Seguro Social, el fuerte de los trabajadores se encuentra entre 18 y los 38 años, ese el rango que necesitamos de apoyo para que no se ausenten.

González González informó que ha intentado entrevistarse con Aldo Ruiz Flores, delegado de Bienestar en Aguascalientes, para establecer un acuerdo en este aspecto, lo cual no se ha conseguido. “Lo he intentado, pero desafortunadamente no lo he logrado. Ojalá y lo podamos concretar”, agregó.

El dirigente de la FTA también dijo que la misma iniciativa privada mostraría apoyo para abrir sus instalaciones y completar el procedimiento a su plantilla. “Es muy fácil decir que paren las empresas para la vacunación, pero en estos momentos afectaría más crítica su producción. Las empresas están dispuestas a generar instalaciones adecuadas, muy similares a las que se están usando. El apoyo lo tenemos”.

En el estado de Aguascalientes, se completó el proceso de vacunación en personas mayores de 50 años, mientras que se comenzó con mayores de 40 en algunos municipios.