Delincuentes foráneos intentan ingresar a Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Criminales provenientes de otras entidades siguen intentando ingresar a Aguascalientes; sin embargo, aquí “se topan con pared”, señaló el secretario de Comunicación del Gobierno del Estado, Enrique de la Torre, tras referirse a los hechos registrados la madrugada del pasado miércoles en el municipio de Cosío, Aguascalientes

El funcionario destacó el papel de la policía estatal y municipal, que actuó con rapidez y eficacia para repeler los ataques de los presuntos delincuentes, sin que se registraran personas lesionadas.

De la Torre subrayó que el operativo Blindaje Aguascalientes ha demostrado su efectividad ante los constantes intentos de grupos delictivos por penetrar en la entidad, y advirtió que el Gobierno del Estado no permitirá que estas organizaciones se asienten en territorio aguascalentense.

Asimismo, reiteró el compromiso de las autoridades estatales con la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, destacando la coordinación permanente con fuerzas federales y municipios para mantener a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país