19 C
Aguascalientes
23 octubre, 2025
Tendencias

Volver al Futuro regresa a los cines por su 40…

Entrenador y jugador de la NBA son detenidos por apuestas

Entrega Jiménez apoyos a la vivienda en San Francisco de…

Carta Abierta al Senado de la República

Adelanta CFE noche de terror y aumenta tarifas de la…

Intensifican búsqueda por aire y tierra de joven desaparecida en…

Muere motociclista arrollado por vehículo en el libramiento a Calvillo

Los gatos son las criaturas perfectamente biológicas

Esta es la cantidad que puedes ingresar en dólares a…

Necesaria nueva puerta de seguridad en límites con Zacatecas, pide…

Delincuentes foráneos intentan ingresar a Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Criminales provenientes de otras entidades siguen intentando ingresar a Aguascalientes; sin embargo, aquí “se topan con pared”, señaló el secretario de Comunicación del Gobierno del Estado, Enrique de la Torre, tras referirse a los hechos registrados la madrugada del pasado miércoles en el municipio de Cosío, Aguascalientes 

El funcionario destacó el papel de la policía estatal y municipal, que actuó con rapidez y eficacia para repeler los ataques de los presuntos delincuentes, sin que se registraran personas lesionadas.

De la Torre subrayó que el operativo Blindaje Aguascalientes ha demostrado su efectividad ante los constantes intentos de grupos delictivos por penetrar en la entidad, y advirtió que el Gobierno del Estado no permitirá que estas organizaciones se asienten en territorio aguascalentense.

Asimismo, reiteró el compromiso de las autoridades estatales con la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, destacando la coordinación permanente con fuerzas federales y municipios para mantener a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país