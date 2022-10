Delicada denuncia contra Kinder de Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- “Hoy decidí q es momento de hablar xq ya me canse de hacer las cosas bien y no encuentro respuestas de nada hoy les abro mi corazón y quiero contarles lo que a mi bb le paso y que nunca niña o niño pase x algo así ni ninguna mamá y que siempre estemos alerta en todos los focos rojos q nuestros hijos a veces hacen y desgraciadamente uno no se da cuenta xq muchas mamis trabajan los dejan encargados con sus tías abuelitas etc.

Siempre pregunten como les fue xq en serio aveces en los lugares q uno menos se imaginan pasas estas desgracias y la verdad no se callen a mi no me da vergüenza decir q paso esto al contrario yo kisiera q todas las mamis supieran q tengan más precaución en todo y sobretodo q nunca se keden calladas nunca todos los que conocen ya mi caso me recomendaron q hablara a las noticias pero en realidad yo no puedo xq no voy a poder decir todo xq simplemente me kebro al recordar ese maldito día no voy a poder pero yo se que esto va llegar a la mano de muchísima gente toda esta pesadilla comienza el 15 sep esto paso en el kinder donde mis hijos estudiaban mi niño 3 año y mi pequeñita era de 1 año el JARDIN DE NIÑOS FELIPE PESCADOR Q ESTA UBICADO EN BONAGENS ese día hubo un evento x lo del 15 sep evento q nosotros como padres de familia no tenemos acceso xq según esto los niños no se comportan q x lo de la pandemia no se permitía estar presente aa pero la señora Directora si da acceso a gente q no es parte del plantel bueno yo llegue x mis hijos ese día como 11:30 al primero q vi fue a mi hijo pero x más q buscaba y buscaba a mi niña no la veía me preocupe desde ahi xq su maestra estaba en la entrada con su grupo y había niñas llorando xq aun no se adaptan y xq son bebes aun pasaron alrededor de 5 min q yo me imaginaba q mi niña estaba a lo mejor en unas mesitas q estaban en el patio pero no yo me moví de lugar y vi q ella venia junto con otra pequeñita de x donde esta su salón y entre mi dije como puede ser q la niña ande x aya se puede caer o algo y la maestra no se percato q las niñas no estaban con ella bueno nos dan acceso al kinder ya alas 12 y algo hasta q no metieron a los niños y cuando yo recoji a mi niña ya para recojer ami otro niño ella me dijo q ella nunca más quería venir al kinder pero todo x andar a las prisas.

Nunca le pregunte xq o nunca me imagine q algo malo le avía pasado aclarando q mi niña desde el primer día ella estaba muy entusiasmada de ir al kinder ella nunca lloro más bien ella lloraba xq ella keria ir xq su primer maestra no recuerdo bien si nadamas estuvo 4 días xq ella se fue y hasta q mandaron a esta nueva maestra q ella tenia entonces llegamos ala casa y para todas aquellas q dicen eske dile q no se valla con nadie q no debe dejar q nadie la toque x favor mi niña solo tiene 3 años como se puede defender de un maldito enfermo yo siempre les decía esto xq siempre fue mi mayor miedo y pues aki lo estoy viviendo ella en la casa me dijo q si ella no tenia que tener secretos conmigo ella habla todo y se le entiende muy bien ella me dijo q se la avía robado un hombre malo en su kinder a ella sus ojitos se le llenaban de lágrimas

pero no lloraba yo ay supe q algo malo le avía pasado yo entre en shock y empeze a gritarle q q avía pasado ella se asusto y ya no me keria decir nada le hable a mi tía a mi mamá ellas me decían q me tranquilizara q le diera seguridad ala niña me tranquilize y empeze a preguntar no grabe lo primero xq nunca me paso x la mente hasta q mi tía me dijo q la grabara para tener evidencia afortunadamente y no me sirve de consuelo no paso a mayores pero este maldito enfermo asqueroso puso si miembro en la boquita de mi pequeña y la verdad yo siento muchísima rabia xq estos casos son tardados xq la infeliz directora no a hecho nada xq xq para esto ese mismo día yo hable con ella y ella me dijo q no pusiera demanda xq no iba a proceder xq como avía pasado dentro del plantel ella tenia q hacer un escrito al iea algo así la verdad no recuerdo investigar con su personal por supuesto yo no le hice caso se trataba de mi hija q le pasa ni sikiera tiene ética profesional ni las palabras adecuadas para hablar es una sinvergüenza a ella solo le importa su plantel y ella tiene muchísimo tiempo de directora ese día según esto estuvieron 3 masculinos el fotógrafo el intendente y el maestra de educación física y nosotros como principal sospechoso tomamos al fotos xq la niña menciona una cámara pero al paso de los días nos dimos cuenta q la niña fue amenazada xq el maldito enferma le dijo q si ella decía el la iba ver x una cámara.

Entonces se atravesó el puente y esto paso un jueves yo no tenia el número de su maestra xq era nueva ni 1 semana tenia con ella la directora Beatriz kedo de marcarme al día siguiente q ella iva a preguntar q paso en ke momento la niña no estuvo ala vista de la maestra pero yo desde ese jueves yo no recibi ni llamada ni mensaje de ella el lunes q me presento al preescolar ella me dice q ya puso al.tanto al fotógrafo xq era el principal sospechoso pero xq no investigo al intendente o al maestro de educación física xq ella piensa q yo saque amis hijos y q ya no hize nada pero noo yo voy a irme hasta donde me tenga que ir xq es mi hija y amis hijos nadie nunca jamás me los va a tocar ella se topo aki con pared xq todos los q me conocen saben q para mi mis hijos son todo q jamás los e dejado encargados con algún familiar solo están conmigo o mi mamá o su papá pero adonde yo voy siempre van conmigo yo los cuidaba tanto para q esto fuera a pasar en el lugar q menos me imagine y sabrá dios si no an pasado más cosas pero la señora esta cerrada de la mente es una inconsciente xq ellos son pequeñitos ellos no saben defenderse ella no dijo nada me dijo q esto se tenia q tratar con discreción para no alarmar ála gente pero por supuesto q no me voy a kedar callada y que sepa la gente q ella no se hace responsable de lo q le pase a nuestros hij@s y q ella tiene al agresor ahii adentro y no dice nada xq mi niña ya tuvo al fotógrafo de frente y ella no dijo nada no mostró miedo y tampoco voy a exponer aki lo q ella a dicho el fotógrafo kedo descartado así q el agresor ese maldito enfermo esta dentro del kinder y ella no dijo ni hizo nada entonces q clase de directora es a pero para cobrar las mensualidades y vender los uniformes ahí si es muy buena el kinder ni sikiera tiene 1 cámara.

No hay medidas y ella lo sabe entonces que kiere q pase para q ella tome precauciones q en verdad abusen sexualmente de los niños enserió q siento demasiada rabia y coraje xq yo se ke mi niña va olvidar esto y yo la voy ayudar pero no solo afectan a 1 persona sí no a una familia entera yo como mamá estoy totalmente destrozada que ya no tengo la seguridad de nada desconfío de todo el mundo mi niño también la pasa mal xq el tuvo q dejar a su maestra q ya avía tenido un año sus compañeros todos estos daños con nada se reparan con nada y yo no se lo deseo a nadie a ningún angelito y enserió doy gracias infinitas ami familia amis amigos alas personas q me han brindado todo su apoyo enserió muchas gracias y porfavor jamás se callen algo ni x vergüenza nadie tiene la culpa de q en el mundo aiga gente tan maldita y podrida del alma yo solo pido justicia para mi hija y QUE SEPAN QUE EN EL.JARDIN DE NIÑOS FELIPE PESCADOR PASO ESTO Y Q AY UN ENFERMO DENTRO DE ESE PLANTEL Y LA DIRECTORA NUNCA VA SER NADA … Q ES UNA VIEJA SINVERGÜENZA”.

Igual avisan que habrá una manifestación la mañana de este jueves a las afueras del plantel escolar.