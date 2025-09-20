“Del balón al shampoo: trío detenido por surtido ‘gratis’ en supermercado”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La tarde del viernes alrededor de las 14:45 horas, la Policía Municipal mientras realizaba recorridos de vigilancia y patrullaje en el sector asignado, recibió vía frecuencia de radio el reporte de tres personas señaladas por el presunto robo de mercancía en una tienda de autoservicio ubicada en la Avenida Mahatma Gandhi y Avenida Aguascalientes Sur, en la colonia Villas Jardín.

Al arribo de los oficiales, personal de seguridad del establecimiento señaló a dos mujeres y un hombre como responsables de sustraer diversos artículos sin realizar el pago correspondiente. Entre lo asegurado se encontraban desodorantes, aceite para el cabello, prendas de vestir, un juguete, un balón y pañales.

Por lo anterior y una vez corroborados los hechos, se procedió a la detención de Sandra “N” de 41 años, María “N” de 23 años y Carlos “N” de 38 años, quienes fueron informados de sus derechos y trasladados a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación legal.