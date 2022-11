Dejaron Hospital Hidalgo sin margen de operación en cuanto a medicamentos: Esparza

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El cambio de gestión gubernamental en el mes pasado dejó sin medicinas al principal nosocomio oficial del estado, reconoció Javier Esparza Pantoja, director del Hospital Miguel Hidalgo, quien no obstante garantizó que se cumplirá con la atención a pacientes que requieran insumos.

“Sí recibimos el almacén vacío. No totalmente vacío, pero sí con algunos problemas relacionados en el abasto. Esto se ha ido supliendo a marchas forzadas porque el hospital tiene en sus características administrativas la posibilidad de hacer compras emergentes hasta un punto. Se ha estado trabajando a marchas forzadas, consideramos que esto no va a repercutir de forma importante y no se va a quedar un solo paciente sin atender”, afirmó en conferencia de medios.

– ¿Los dejaron sin margen de operación?

– Literalmente sí.

Esparza Pantoja mencionó la falta de materiales en ciertos insumos para personas que sufren fracturas, para lo cual se tienen que hacer gestiones con el Instituto de Salud del Bienestar (Insabi), en donde admitió que persiste un laberinto de tipo burocrático.

“Sí es cierto que hay insumos que están fuera del presupuesto del Hospital Hidalgo. Uno de los grandes ejemplos son tornillos, barras, cosas que se usan para operar a pacientes de traumatología y tenemos que gestionarlo a regañadientes con el Insabi que tiene sus propias reglas de operación. A pesar de eso, hemos contado con apoyo de la Secretaría de Salud”, informó.

De paso, el titular del Hospital Hidalgo abundó en la necesidad de incrementar su número de personal de enfermeras.

La actual administración estatal inició funciones desde el pasado 1 de octubre.