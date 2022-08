Dejará la Fiscalía de Aguascalientes Figueroa, se va de notario

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, admitió que sería beneficiado por el gobernador Martín Orozco Sandoval con un fiat notarial en próximos días.

-¿Hay un tema en vox populi que es su posible notaria entre la 73 y 75?

-Ahí andamos en eso, la vez pasada que me preguntaron yo les había dicho que no había no de parroquia, pero ahorita ya les puedo decir que si hay posibilidades, pero ya seguramente en próximos días ustedes se enterarán de que andamos haciendo algún trámite.

-¿Renunciaría al cargo?

-No, no, tengo la posibilidad de pedir alguna licencia, no está regulada a la constitución mi licencia y se avisaría al congreso solo para recibir.

-¿Cuándo termina su periodo?

-En febrero del 2024.