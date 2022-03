Dejará gobierno de Aguascalientes 400 mdp del Fondo de Estabilización a sus sucesores

Redacción

Aguascalientes, Ags. -Hasta 400 millones de pesos dejará la administración del panista, Martín Orozco Sandoval a la próxima administración dentro de Fondo Estatal de Estabilización, informó el secretario de finanzas, Carlos Magallanes García.

En entrevista el burócrata manifestó que dejarán dicho fondo tal y como lo establece la ley que obliga a dejar un saldo objetivo equivalente al 6.5% de las participaciones.

-¿En dinero a cuanto equivale el 6.5%?

-Más o menos son 400 millones de pesos.

-¿Díganos que ese recurso se queda por siempre?

-Se queda por siembre y se incrementa en la medida en la que nos aumentan las participaciones, entonces siempre tenemos que dejar de reserva el 6.5%.

-¿Y no hay esperanza de que se reciba recurso extraordinario del gobierno federal?

-No, y yo te diría que que bueno que no nos den más porque si no no alcanzaríamos a gastarlo por el tiempo que le queda a esta administración.