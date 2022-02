Dejan sin energía eléctrica a vecinos del fraccionamiento Rodolfo Landeros

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Vecinos del fraccionamiento Rodolfo Landeros, denunciaron a El Clarinete que desde la noche de este viernes sufrieron un corte de energía que hasta pasadas las 15:30 horas de este sábado no ha regresado.

Los habitantes de la zona en particular de la calle Elvia Alicia Parada y sus alrededores están desesperados toda vez que ya reportaron esta falla a la delegación de la Comisión Federal de Electricidad y no han acudido los trabajadores y mucho menos regresa la energía eléctrica.