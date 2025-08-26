Dejan presuntos restos humanos en una caja en Valle de los Cactus

23.4 C
Aguascalientes
26 agosto, 2025
Tendencias

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una llamada al 911 alertó a las autoridades tras el hallazgo de presuntos restos humanos en el área de un pasillo que conecta a varias viviendas en el fraccionamiento Valle de los Cactus.

La movilización se verificó al filo de las 22:00 horas, en el Recinto Cactus situado en la esquina con la Avenida Paseo de la Biznaga.

Vecinos señalaron que se encontraba una caja de pizza y a un costado de la misma estaban lo que parecía ser un corazón, una tráquea y dos pulmones.

Minutos más tarde arribaron Policías Municipales, Estatales y Ministeriales, cuyos elementos no pudieron determinar si en realidad se trataba de las partes de una persona o de un animal, por lo que fue solicitada la intervención de Servicios Periciales para que posteriormente los peritos se hicieran cargo del levantamiento de indicios y traslado de los órganos al SEMEFO para su investigación.