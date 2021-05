Dejan en libertad a Azalia ”La Negra” tras intentar cobrar cheque robado

Redacción

Ciudad de México.-Liberan a Ex Big Brother.

Fue durante las últimas horas del viernes 21 de mayo, que la exparticipante de ‘Big Brother’, Azalia ‘La Negra’, fue puesta en libertad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tras haber sido detenida por intentar cobrar un cheque robado por un total de 350 mil pesos.

Después de casi 24 horas de detención, Azalia pudo salir de la Fiscalía debido a que el comandante Santos no ratificó su denuncia por ”intento de extorsión”.

Esto sucedió después de que el abogado de la ex Big Brother, aparentemente estuviera ”por mucho tiempo” con el comandante Santos, por lo que posteriormente la fiscal Janet Álvarez y el coordinador en turno, Eduardo Martínez, decidieron no continuar con el proceso para la ex Big Brother, según informó un diario de circulación nacional. ©

Se sabe que Azalia habría declarado que el cheque le fue otorgado por Erick Manuel Bedolla, agente del Ministerio Público del Estado de México como pago por la venta de un inmueble. Sin embargo, la abogada Berenice Romero, representante legal de los empresarios a quienes además de serles hurtados cheques de su caja fuerte, también les fueron sustraídos documentos importantes; comentó además al mismo diario de circulación nacional, que Azalia fue liberada aproximadamente a las 22:00 horas del viernes, aparentemente disfrazadapara no ser captada por medios de comunicación y salió por su propio pie de la dependencia. © Las víctimas no pudieron presentar pruebas para confirmar que ella fuera autora del robo. Las víctimas no pudieron presentar pruebas para confirmar que ella fuera autora del robo.

Sobre el robo, la abogada comenta que Azalia fue captada por cámaras de seguridad conduciendo el vehículo de los delincuentes que ingresaron al domicilio para sustraer los cheques y documentos, ubicado en Ciudad Satélite en el Estado de México,

”La mujer llegó muy tranquila. En la revisión encontraron que en el zapato tenía cheques de otras personas que también pretendía cobrar”, explicó. Hasta el momento, se sabe que agentes acudieron ya a dicho domicilio para realizar un peritaje de lo ocurrido.

La abogada también informó que Azalia será demandada por ”robo con violencia y falsificación de firma” y explicó que un juez deberá revisar las evidencias para vincularla o no a proceso pues en esta ocasión ‘La Negra’ no pisó el Reclusorio debido a que el comandante Santos no ratificó su denuncia contra la también conocida como ‘Lady Polanco’.

Con información de TVNotas