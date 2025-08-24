Dejan cabeza humana en bolsa de plástico en la Avenida Siglo XXI en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una cabeza humana en una bolsa de plástico en color negra fue dejada a un lado de la llanta de una camioneta que estaba estacionada sobre la Avenida Siglo XXI cerca de unas gaseras cerca de los Viñedos San Felipe en la zona surponiente de esta capital.

Los hechos se verificaron cerca de las 12:35 horas de este medio día cuando se reportó a los servicios de emergencia el macabro hallazgo.

La noche de este sábado unos músicos quienes al culminar su presentación en un evento por la zona circulaban por la avenida Siglo XXI y en determinado momento sufrieron la ponchadura de una llanta por lo que al no contar con la herramienta necesaria para cambiarla decidieron dejar la camioneta para regresar este medio día por el vehículo para repararlo y regresar a su domicilio.

Cuando el dueño del vehículo regresó por la camioneta para realizar la talacha, algo llamó su atención al observar que a unos metros se encontraba una bolsa negra de plástico y al acercarse y abrirla detectó que al interior se encontraba una cabeza humana.

Tras lo anterior el hombre marco al 911 para reportar el hallazgo, por lo que al lugar se trasladaron Policías Estatales para confirmar el reporte y solicitaron la presencia de la Dirección General de Investigación Pericial cuyos peritos arribaron más tarde para realizar el levantamiento.

La Fiscalía general del estado abrió una carpeta de investigación.

+Imagen de archivo.