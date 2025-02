Dejan basura visitantes del Cerro del Muerto y Venaderos en Jesús María

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags. – La acumulación de basura en espacios naturales representa uno de los mayores retos para el ecoturismo, reconoció Armando García Estrada, titular de la Instancia de Turismo en Jesús María. Afirmó que ya se trabaja en estrategias para fomentar la preservación del medio ambiente y promover la cultura de la limpieza entre los visitantes.

En entrevista, el funcionario destacó que uno de los problemas más comunes en sitios como el Cerro del Muerto y Venaderos es la gran cantidad de desechos que dejan los visitantes. “Es muy común y no solo en los espacios naturales. La gente debe entender que estos lugares son de todos, no del gobierno. El gobierno puede limpiar, pero si no hay conciencia, el problema seguirá”, afirmó.

Para atender esta situación, la presidencia municipal ha dado indicaciones para desarrollar un programa de limpieza en colaboración con la Secretaría de Servicios Públicos. Además, se está trabajando con comunidades cercanas, como Gracias a Dios y Tapias Viejas, para organizar campañas de concientización y limpieza, con la idea de que no solo se evite tirar basura, sino que también se recojan los desechos acumulados.

García Estrada mencionó la “teoría de las ventanas rotas”, que señala que cuando un sitio luce descuidado, la gente tiende a ensuciarlo más. “Si la gente ve basura, tira más basura. Pero si el lugar se mantiene limpio, se reduce el problema”, explicó.

El funcionario adelantó que ya se presentó un proyecto al alcalde para fortalecer el ecoturismo en el municipio, incluyendo mejoras en infraestructura para senderismo y estrategias para la conservación ambiental. Sin embargo, enfatizó que ninguna medida será suficiente si los visitantes no asumen su responsabilidad en el cuidado del entorno.