Dejamos la reflexión a futuro por cosas eventuales: diócesis de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La sociedad ha dejado de lado la reflexión y alejándose de la espiritualidad por situaciones fortuitas, comentó Rogelio Pedroza González, vocero de la diócesis local.

“Las personas no reflexionamos mucho ahorita. Nos entretenemos en las redes sociales, en cosas eventuales, o en el momento y no tenemos tiempo para meditar en un futuro inmediato”, apuntó.

Pedroza González adicionó que esta situación también deriva en una falta de formación, causando que cierto sector de los fieles haya comenzado a buscar otras instancias en cuestión de creencias que no siempre son adecuadas.

“Cuando hay otras, entre comillas, opciones si no me gusta lo que yo tengo, busco otras. Pero no cuido porqué voy a cambiar y porqué. A la hora de la hora vemos que se van a un ambiente que ni siquiera es religioso”, expuso.

El vocero de la diócesis reiteró que esta formación con bases religiosas debe buscarse desde los hogares.