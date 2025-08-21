Deja Vidulfo Rosales el caso Ayotzinapa; se perfila para incorporarse a la Corte

Redacción

Vidulfo Rosales Sierra, abogado que durante más de una década acompañó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, anunció su retiro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la representación directa del caso.

Fuentes cercanas al litigante señalaron que existe la posibilidad de que se incorpore a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que será presidida por el ministro de origen mixteco Hugo Aguilar Ortiz. Incluso, Rosales ya fue visto ayer en la cuarta reunión de trabajo de los ministros electos en la pasada renovación judicial.

En una carta fechada el 19 de agosto, el abogado informó que concluye un ciclo de 24 años en Tlachinollan, donde encabezó casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en Guerrero. “Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos. Desde otras trincheras seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad”, escribió.

Rosales recordó momentos críticos de su trayectoria, entre ellos la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, la ejecución de dirigentes comunitarios y las agresiones contra defensores del agua y la tierra. “Seguimos adelante sorteando las amenazas y presiones de los perpetradores hasta conseguir una porción de justicia, aunque falta mucho por recorrer”, afirmó.

El abogado agradeció la confianza de los padres de los normalistas, así como de las comunidades e indígenas con los que trabajó durante más de dos décadas.