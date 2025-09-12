Deja Moni Becerra DIF estatal y regresa a su curul en la Cámara de Diputados

El Música

Aguascalientes, Ags.- Todo indica que Moni Becerra quien se desempeña cómo directora del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF) en el gobierno del estado regresará en breve a su curul en la Cámara Baja.

El asunto es que su suplente, María Elena Pérez Jaen no ha hecho click con el resto de sus compañeros de bancada y ha tenido algunas fricciones.

Incluso trascendió que en algún momento habría amagado con cambiarse a la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano.

Es por ello que Becerra Moreno tendrá que regresar para mantener la cohesión en la bancada del Partido Acción Nacional y estar más unidos para trabajar en bloque en lugar de distraerse con el canto de la sirena.

Cómo ya lo dijo Ricardo Anaya, coordinador de los senadores de Acción Nacional la víspera en esta capital; el blanquiazul, Ricardo Anaya la víspera, tienen que reinventarse o puede desaparecer.

Por tanto es ahora más que nunca que se requieren perfiles fieles a los principios demócratas y no políticos que busquen jalar agua para su molino en detrimento de la institución.

De tal suerte se espera que en los próximos días la actual funcionaria estatal vuelva a San Lázaro para retomar su quehacer en el Congreso de la Unión.