Deja de operar Uber Motos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el coordinador de Movilidad Ricardo Serrano Rangel que la empresa Uber notificó que ha sido dado de baja su servicio de plataforma en motocicletas en Aguascalientes al estar operando fuera de la ley.

-¿Cuántas motos detectaron que estuvieron operando?

-Nosotros detuvimos 12 motocicletas, varias de esas se multaron.

Según Serrano Rangel la finalidad no es perjudicar a ningún prestador de servicios, sino que se trata de privilegiar la prevención de accidentes.

Más adelante el burócrata mencionó que ya hay una iniciativa en el Congreso del Estado en donde los Diputados ya expresamente establecen que en Aguascalientes está prohibido prestar el servicio de plataforma en motocicletas.

-¿Entonces ya no operan?

-No, ayer nos notificaron de Uber Moto que ya dieron de baja el servicio y si ustedes lo buscan en la aplicación ya no se encuentra.