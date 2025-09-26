Deja Amézquita Dirección de Reglamentos de Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Roberto Amézquita Camarillo dejó el cargo como director de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes, alegando asuntos personales, confirmó el alcalde Leonardo Montañez Castro.

“Fíjense que me pidió separarse temporalmente del cargo por un tema personal, pero sí comentarles que él tiene las puertas abiertas de la administración, que se ha destacado como un buen funcionario dentro de la administración pública, pero no, es un tema personal donde él pidió separarse temporalmente del cargo y bueno, pues sabe que tiene las puertas”, confirmó Montañez.

Al cuestionarlo si regresará, el edil evadió responder si retomaría el cargo.

“Este tiene las puertas abiertas en mi gobierno”, reiteró Montañez Castro.

El alcalde defendió la trayectoria de Amézquita y descartó acusaciones en su contra.

“Ha sido un funcionario que se ha destacado justamente con carácter, con disciplina en un área que sabemos que eso es lo que se requiere y desde luego que dentro de nuestra administración, pues tiene la puerta abierta”, sostuvo.

Sobre presuntos señalamientos de corrupción, Montañez descartó que la separación haya sido provocada por este motivo.

“No, no hay tal cosa. No, no hay tal cosa. Ha sido un tema personal y por eso me ha pedido separarse de manera temporal y bueno, como les digo, así como muchos funcionarios que luego sucede, pero hay quien deja la puerta abierta y en cualquier momento cuida”, dijo.

Mientras se define al relevo, se nombró a un encargado provisional.

“Ahorita pues estaría un encargado, hay un encargado de despacho. Es una persona que tiene bastante experiencia, bastante tiempo y ahorita pues él estará de manera temporal en lo que se realiza un nombramiento”, explicó.

El nombramiento definitivo, aclaró, no requiere aprobación del Cabildo, sino que lo puede realizar directamente.