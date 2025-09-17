Define Medina uso del presupuesto en Jesús María

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- El alcalde panista, César Medina, adelantó que el presupuesto municipal para el próximo año estará enfocado en reforzar los servicios públicos, la seguridad y la operación de los centros comunitarios.

“Siguiendo el tema de nuestra línea, por supuesto, el tema de la prestación y garantía de los servicios públicos de calidad. Por supuesto, seguir invirtiendo en temas de la recolección de basura, del tema de bacheo, el tema de seguridad pública que es importante”, señaló.

Destacó que el programa de empleo temporal continuará como uno de los ejes principales.

“Por supuesto, el tema del empleo temporal que es un programa tan bueno que nos ha dado buenos resultados precisamente en la prestación de los servicios y seguir fortaleciendo la reconstrucción del tejido social”, apuntó.

Medina subrayó la apertura de espacios para la integración ciudadana.

“Hoy podemos decir que este año hemos aperturado ocho nuevos centros de desarrollo comunitario y evidentemente para el siguiente presupuesto de ingreso estaremos considerando también algo de recursos para poder tener talleristas, poder operar esos centros que tenemos”, explicó.