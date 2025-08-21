Defiende Sheinbaum nombramiento de Genaro Lozano como embajador en Italia

Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la designación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia, ratificado ayer por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y desestimó las críticas que generó su nombramiento.

“Es un experto en relaciones internacionales”, sostuvo la mandataria esta mañana en Palacio Nacional al ser cuestionada sobre el descontento de algunos sectores, entre ellos integrantes del Servicio Exterior Mexicano, que manifestaron inconformidad por la designación.

La jefa del Ejecutivo recalcó que su decisión fue meditada. “Consideré que era una buena opción”, dijo, y destacó que Lozano ha sido defensor de los derechos de la comunidad LGBTTTQ+. “Es un activista en ese sentido, él nos ayudó al final de muchas maneras”.

Sheinbaum también respondió a quienes cuestionaron que el nuevo embajador haya trabajado en Televisa. “Sí, trabajó en Televisa y, sí, salió hace ya un rato”, expresó.