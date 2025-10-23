Defiende Servicios Públicos shows en panteones de Aguascalientes 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Luego de la crítica del obispo Juan Espinoza Jiménez a los espectáculos que se presentan en los panteones de Aguascalientes, el secretario de Servicios Públicos del Municipio, Carlos España, defendió las actividades al asegurar que se trata de expresiones culturales y no de actos irrespetuosos hacia los difuntos.

“No, bueno, sin duda hay que respetar. Sí entiendo un poquito la postura y la situación, pero recalco que nuestro espectáculo es una cuestión cultural. No hemos priorizado ningún tipo de cuestión más allá de una historia, de una leyenda, de detalles culturales, no caemos en situaciones extremas para mi punto de vista”, argumentó.

El funcionario explicó que las representaciones destacan personajes históricos del municipio y se desarrollan con respeto.

“Estamos hablando de figuras históricas aquí en Aguascalientes. Estamos hablando de Guadalupe Posada, de algunos escultores, algunas figuras históricas para el municipio, y son enlazados en una cuestión muy teatral, muy cultural y cero caemos en la cuestión extrema. No es una cuestión de terror, no es una cuestión extrema”, aseguró España.

Respecto al señalamiento del obispo sobre una posible falta de respeto a los difuntos, España afirmó que las actividades se realizan sin afectar las tumbas ni las propiedades.

“Lo hacemos nosotros desde los pasillos que están destinados para el cruce de la gente. No lastimamos, respetamos mucho la cuestión de las propiedades. No lastimamos ninguna propiedad, no nos subimos a ninguna propiedad y lo hacemos con mucha responsabilidad y respeto”, dijo.