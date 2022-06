Defiende Morán actuar de policías en el caso de peloteros cubanos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Luego de asegurar que peloteros cubanos no contaban con ninguna petición asilo, el secretario general de gobierno, Enrique Morán Faz, defendió el actuar de los policías estatales que los localizaron y los entregaron a su delegación.

“No hay lugar a dudas, los policías actuaron correctamente en base a una petición que se hizo de los responsables del equipo en el sentido de que no encontraban a dos jóvenes, activando los mecanismos de localización para personas reportadas como extraviadas”, presumió.

Relató que ya tuvieron contacto con las oficinas de la ACNUR que son el alto comisionado para las Naciones Unidas para atención a refugiados, cuya población en Aguascalientes se estima en 800 personas, sin embargo el caso de estos beisbolistas era distinto.

Más adelante Morán Faz añadió que en el caso de la investigación que abriera la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el estado coadyuvara con dicha instancia quien a la brevedad determinará si hubo alguna violación a los derechos humanos de estos jóvenes.

Aseguró que al momento de la localización de ambos jugadores de la selección cubana de béisbol, ellos mismos pidieron a los elementos policiacos que los regresarán a su hotel de concentración pues estaban extraviados, por los que así se hizo desconociendo más del asunto.

Al concluir manifestó que se tiene conocimiento de que los mismos están con su familia y no quieren tener mayor problema.