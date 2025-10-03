Defiende alcaldesa operativo policiaco en protesta de normalistas

Redacción

La alcaldesa morenista Fabiola Ricci Diestel defendió la actuación de la policía municipal durante la manifestación de alumnos de la Normal Indígena Bilingüe Jacinto Canek, quienes denunciaron haber sido reprimidos con gases lacrimógenos y toletes en el centro de la ciudad.

En un comunicado difundido la noche del jueves, la edil aseguró que la corporación local “actuó bajo protocolos de protección ciudadana, sin intervenir en las expresiones sociales, pero garantizando la seguridad de habitantes y visitantes, así como la preservación del orden público”.

Ricci Diestel reiteró su “rechazo absoluto a cualquier hecho de violencia que pueda registrarse en la ciudad” y sostuvo que su administración “siempre será respetuosa de las manifestaciones sociales”.

Los estudiantes marcharon para conmemorar los 25 años de la fundación de la Normal Jacinto Canek y el 57 aniversario de la masacre de Tlatelolco. Al concluir la movilización, acusaron que los uniformados los atacaron con gases y toletes.

“Nos reprimieron cuando ya estábamos por retirarnos, solo porque llevábamos mantas y hacíamos consignas”, señalaron algunos de los normalistas durante la protesta.

La alcaldesa insistió en que su gobierno “seguirá trabajando por el bienestar de San Cristóbal, sin permitir la violencia en ninguna de sus formas” y ratificó que el compromiso de su administración “es mantener un ambiente de paz, respeto y prevención en beneficio de toda la ciudadanía”.

Con información de: La Jornada