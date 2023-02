Defenderán Plan B desde Morena Aguascalientes

Gabriel Soriano



Aguascalientes, Ags.- Está pendiente en la Cámara de Senadores la iniciativa de la reforma electoral conocida como Plan B, misma que ha provocado varias reacciones de rechazo por parte de autoridades, expertos y empresarios.



“Lo del plan B de la reforma electoral es fenomenal, vamos muy bien”, aseguró el dirigente estatal de Morena, Gilberto Gutiérrez.



Desde el partido local buscarán defender esta propuesta que se votará en los siguientes días.



En particular el gris senador celebró que se eliminaran las porciones de la norma que daban vida eterna a los partidos satélite pues esto abonará a una representación adecuada y propiciará a que se eliminen partidos que no abonan en nada en la discusión pública.



Lamentó que no pasara la primera reforma electoral, en donde se cambiaban las fórmulas para elección de diputados y para el financiamiento de partidos. Reiteró que con el Plan B reducirán el gasto público para las elecciones, sin embargo, no dio más detalles sobre el impacto que este implica en un ejercicio electoral.



Confío en esta propuesta sea aprobada a la brevedad para que quienes se oponen a ella puedan presentar recursos de revisión ante los tribunales.



Ahí será cuando probablemente se intensifiquen labores de defensa de la propuesta.