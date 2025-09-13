Defenderán a institutos locales ante reforma electoral

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- En medio de la discusión nacional sobre una posible reforma electoral que podría contempla la desaparición de los organismos públicos locales, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Clara Jiménez González, aseguró que los institutos estatales cumplen funciones que no pueden ser sustituidas únicamente por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Se escucha, pero no sabemos hacia dónde va a continuar o cuál va a ser el desenlace. Nosotros estamos en la mejor disposición para hacer notar, para hacer saber si es que no se sabe o bien hacer énfasis en las actividades que realizamos cada uno de los institutos locales, a diferencia del Instituto Nacional Electoral”, afirmó.

“Ustedes han sido testigos de las cosas que se piensa que son duplicidades, pero sin embargo son atender a los diferentes ámbitos. Yo quisiera que se hiciera un ejercicio de que una sola institución absorbiera las elecciones federales y las elecciones de las 32 entidades con sus particularidades hablando justamente de este tema económico”.

La consejera presidenta destacó que los procesos estatales implican estructuras específicas que no pueden suprimirse.

“Se tendría la plantilla, se tendrían de todas maneras los materiales electorales, por ejemplo, que se usan para la elección federal y la elección local, ninguno de los dos se puede suprimir”.

“Los programas de resultados electorales, los sistemas de cómputo que se requieren para el cómputo, los sistemas para el registro de candidaturas, ustedes saben, nosotros desde 2003 hemos hecho esta innovación y muchas de los avances que ha tenido el sistema electoral nacional han sido emanados de los institutos locales”, expuso.

Añadió que la desaparición de los institutos estatales no simplificará la operación electoral, sino que podría implicar estructuras más complejas.