Decrece 32% el matrimonio igualitario en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el último año se registra un decrecimiento en el número de matrimonios igualitarios en Aguascalientes.

Según las Estadísticas de Matrimonios (EMAT) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mientras que en 2023 hubo en estado 119 matrimonios igualitarios, en 2024 la cifra descendió a 81, es decir alrededor del 32%.

De los 81 matrimonios igualitarios en 2024, alrededor de 53 fueron entre contrayentes del mismo sexo mujeres y 28 entre hombres.

A nivel nacional la cifra fue de 3 mil 879 mujers que se casaron, mientras que entre hombres fue de 2 mil 433.

En total en Aguascalientes en 2024 se registraron 6 mil 233 matrimonios, 6 mil 152 hombre-mujer.

Hidalgo es la única entidad que no registra matrimonios igualitarios, mientras que el Estado de México es donde más nupcias contraen con 633 mujeres con mujeres y 393 hombres con hombres.