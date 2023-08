Decomisará municipio manoplas o armas blancas que se ofrecen en tianguis

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Promueve la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el decomiso de bóxers o manoplas, así como otras armas blancas que se ofertan en los tianguis, adelantó el titular de la dependencia, Antonio Martínez Romo.

Y es que tan solo en lo que va del año durante el operativo ‘Barrio Seguro, han encontrado ‘de armas blancas ahorita yo creo que estamos sobre las mil armas blancas, que en las revisiones detectamos, desde el arma blanca lo que puede ser un cuchillo, un machete, una punta, hemos traído algunos artificios que están diseñados para provocar la lesión, rayos de bicicleta con punta, desarmadores con punta, también hablar de los bóxer o las famosas manoplas’.

Luego de ello mencionó ‘por ahí estamos ya iniciando un proceso en algunos de los tianguis por que hemos detectado que hay gente que se instala en el tianguis y vende este tipo de artículos, no puede ser posible que podamos estar nosotros combatiendo y hay gente que de manera libre los venden; digo no son unos artículos que de cierta manera sean prohibidos en la ley, pero no podemos permitir tampoco ese tipo de situaciones’.

Al confirmar que se proyecta hacer decomiso de este tipo de artículos indicó ‘sí, vamos a hacerlo a través del área de reglamentos para que hagamos esas revisiones y ese tipo de objetos pues no debe de ser, sería contrario a lo que estamos haciendo, no, totalmente, es una venta libre y que estamos combatiéndolo para que la gente no tenga este tema’.

Con referencia a lo que se podría sacar de circulación apuntó ‘me ha tocado ver en alguna situación o en base a alguna denuncia que un puesto de este tipo ambulante, puede tener a la vista alrededor de 50 o 60 navajas y los bóxer otros 20 o 30 bóxer y algunas pipas, entonces en ese sentido en un evento podemos decomisar 100-200 artículos, si hablamos de un solo puesto, entonces todos los demás que puedan estar por ahí instalados’.

Acciones que se iniciarán lo más pronto posible, ‘es nada más afinar el detalle con el Secretario del Ayuntamiento para que de manera conjunta el área de Reglamentos o Mercados que son las autoridades que pueden en su momento hacer este tipo de revisiones de manera conjunta lo hagamos nosotros con ellos para poder en su caso si se tienen que hacer los decomisos que se tengan que hacer, lo haremos’.