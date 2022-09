Decomisan en Aguascalientes producto milagro conocido como “Chupa Panza”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Por considerarse como fraude, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Aguascalientes (Coprisea), decomisó cientos de productos milagro conocidos como “Chupa Panza”, reveló el titular del área, Octavio Jiménez Macías.

El funcionario estatal dijo que se intervinieron establecimientos en la zona centro que comercializaban el producto, mismo que está bajo la mira de las autoridades por considerar que lejos de resolver un problema se trata de un engaño.

-¿No funciona, no se dejen engañar?

-No es posible que tú creas todo lo que te promete este producto el cual es de bajo costo y se venda hasta en 500 o hasta mil pesos, entonces también debe haber conciencia de la sociedad y no tratase de engañar creyendo que con estos productos van a bajar de peso.

-¿No chupa la panza entonces?

-No, claro que no chupa la panza. Imagínate si fuera cierto ya no hubiéramos gorditos.

-¿Pero entonces que hace o qué efectos tiene?

-Nada, únicamente te refresca la panza porque trae mentol que es lo mismo que trae el vaporub y ya con eso sientes fresco y dices ya me está haciendo efecto, concluyó.