Declaran estado de emergencia en Minesota por disturbios derivados de muerte de George Floyd

Redacción

EU.-En medio de la pandemia por el coronavirus, se abre otro frente en los Estados Unidos.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, declaró hoy el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional del estado para restablecer el orden después de que las protestas iniciadas por la muerte de George Floyd, bajo custodia de la policía, desembocaron en actos de violencia anoche con incendios y saqueos en Mineápolis, la ciudad más grande de este estado del oeste medio estadounidense.

Floyd murió el lunes por la noche después de que un oficial de policía de raza blanca lo mantuvo en el piso presionándole el cuello con la rodilla a pesar de que el hombre de raza negra, de cuarenta y tantos años de edad, decía “no puedo respirar”, “por favor, no puedo respirar”.

La manera en que este oficial de policía manejó al hombre no es aprobada por el departamento de policía local.

La orden de Walz se produce después de que el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, pidió ayuda debido a los daños y saqueos generalizados ocurridos el miércoles por la noche.

“La muerte de George Floyd debe conducir a la justicia y a un cambio sistémico, no a más muerte y destrucción”, dijo Walz en una declaración.

“Este es un momento para reconstruir. Reconstruir la ciudad, reconstruir nuestro sistema de justicia, y reconstruir la relación entre las fuerzas del orden y aquellos a quienes tienen la encomienda de proteger”, dijo el gobernador.

La Guardia Nacional trabajará con agencias del gobierno local para proporcionar personal, equipo y las instalaciones necesarias para responder a la emergencia y recuperarse de ella, informó el diario local Star Tribune.

Además, la patrulla estatal de Minesota proporcionará 200 efectivos. También estarán disponibles helicópteros de la patrulla y otras aeronaves para ayudar a los elementos del orden en tierra, indicó el informe.

Con información de Julio Astillero tomado de Xinhua