Decisión de aumento a tarifas de camiones en Aguascalientes quedará en consejo consultivo: Ramírez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es innecesario contratar consultoras externas para determinar un nuevo ajuste en las tarifas de camiones urbanos, estableció Gladys Ramírez Aguilar, presidenta de la comisión de Transporte Público en el Congreso del Estado.

“No lo considero necesario, porque ya se utilizó la vez pasada (diciembre) con el tema de transporte. Por lo cual no es necesario contratar una consultoría”, resaltó la legisladora del PAN, quien citó que la semana pasada los concesionarios pidieron un incremento a once pesos.

Al respecto, Ramírez Aguilar mencionó que la determinación de un posible ajuste en las siguientes semanas, le corresponderá en todo caso al Consejo Consultivo del Transporte brindar luz verde.

“Yo pensaría que estaremos hablando del propio consejo y reitero: no estoy de acuerdo, porque sí le estaría pegando a los usuarios”, recalcó.

Las tarifas de camiones urbanos para la zona metropolitana de Aguascalientes tuvo un ajuste apenas en diciembre último, cuando gobierno estatal avaló un incremento de 7.50 a 9.50 pesos.