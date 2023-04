Decepcionado y molesto Checo Pérez por calificación del GP de Azerbaiyán

Redacción

Azerbaiyán.- Al haber sido superado por Charles Leclerc y Max Verstappen, Sergio Pérez, saldrá en la tercera posición, de ahí que lamentó su Calificación del GP de Azerbaiyán.

Así lo reconoció en entrevista post sesión, en que Checo compartió las dificultades que vivió en la Clasificación que se disputó en el circuito callejero de Bakú.

Al respecto dijo “fue bastante complicado en la Q1 por la cantidad de banderas rojas que tuvimos allí y, luego, no quieres perder la mayor cantidad de neumáticos en ese momento”.

Y es que el piloto mexicano no quiso poner en riesgo su posición: “Después solo querías pasar, sin cometer errores, pero no tenías mucha práctica previa. Ha sido todo un reto”.

Checo Pérez por la Pole Position de Charles Leclerc

Por otra parte, el tapatío de 33 años no le causó rareza que Ferrari se impusiera a Red Bull en la Calificación del GP Azerbaiyán, aunque sí se mostró molesto por su actuación.

“Estoy un poco decepcionado de salir en tercera posición porque sentí que había más en el coche, pero mi vuelta no fue tan limpia”, insistió.

A lo anterior añadió “sabíamos que Ferrari iba a ser fuerte aquí y nuestra mayor amenaza en Bakú. Por eso no me sorprende lo de Leclerc, ellos y nosotros sabíamos que iban a ser bastante fuertes, entonces no queda más que felicitar a Charles porque hizo una gran última vuelta”.

Pese a ello, Checo Pérez le quiso dar vuelta a la página y enfocarse en las sesiones del sábado que se disputará la Carrera Sprint, y confía en las condiciones de la pista: “Si hay un circuito en el que se puede correr, es sin duda éste, entonces esperemos recuperarnos”, concluyó.

*Con información de Marca.