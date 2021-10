Decenas de sanciones por ridículas faltas a policías de San Francisco de los Romo, Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Hasta el tercer trimestre de este año, el municipio de San Francisco de los Romo ha aplicado 87 sanciones contra algunos de sus policías locales por diferentes motivos, entre los que resaltan el quedarse dormido en horario laboral, no presentarse a trabajar o no contestar el radio, entre otros.

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revela que las sanciones contra los elementos de seguridad han ido desde las 6 a las 36 horas de arresto por el incumplimiento de su deber, y además, que San Francisco de los Romo es el único municipio de Aguascalientes que ha presentado una situación así dentro de su corporación policíaca durante este año.

Según el registro dentro de la PNT, algunos policías han sido sancionados en más de una ocasión. Por ejemplo, el elemento identificado como E.A.S.L ha acumulado hasta 6 sanciones en este año, mismos que se registraron con los expedientes 033/2021, 035/2021, 022/2021, 043/2021, 081/2021 y 063/2021.

Dichos expedientes detallan que las sanciones se debieron a: faltar a su servicio el día 8 de marzo del 2021; no contestar el radio; quedarse dormido en el servicio; faltar a su servicio de nueva cuenta; llegar tarde al pase de lista y no brindar apoyo a su compañero de servicio durante un reporte.

También se presentaron otras situaciones. Varios policías fueron sancionados por hacer modificaciones a su uniforme, por no presentarse debidamente uniformado al pase de lista, no pasar a firmar sus recibos de nómina, no realizar el llenado correspondiente en sus bitácoras y por no presentarse a la hora indicada para recibir un estímulo económico.

Las amonestaciones más fuertes son las que han implicado 36 horas de arresto por motivos como faltar a su servicio injustificadamente, quedarse dormido en el servicio, no presentarse al pase de lista a la hora ordenada, poner en peligro a sus compañeros en hacer mal uso de las medidas de seguridad de sus armas de fuego, no hacer las muestras de respeto militar a un superior y no atender de manera correcta los reportes de la ciudadanía.

De acuerdo con el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de San Francisco de los Romo menciona en su Artículo 61 apartados relacionados con el adecuado desempeño de los integrantes operativos, así como su correlación con las sanciones establecidas en el régimen disciplinario.

De igual manera, dentro del Artículo 200 se detalla que el arresto puede aplicarse en diferentes maneras:

a) Imponiendo el confinamiento del integrante operativo dentro de las instalaciones de la Dirección, aún durante los periodos que debiera estar laborando, por así corresponder al turno al que pertenezca;

b) Realizando las actividades que regularmente le son asignadas dentro de su jornada, la cual deberá realizarla cumpliendo con los horarios establecidos, al término de los cuales, si no ha concluido con dicho arresto, se concentrará en las instalaciones de la Dirección para recibir instrucciones de su superior jerárquico.