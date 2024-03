Decenas de periodistas envían carta a AMLO

Redacción

México.- Un total de 123 corresponsales y comunicadores mexicanos exigieron, el 28 de diciembre de 2024, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ejerciera su derecho de réplica, sin poner en riesgo la integridad de los periodistas.

Ello luego de la difusión del número telefónico móvil de Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del diario estadounidense The New York Times (NYT), para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe,.

Fue el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental, con sede en Nueva York, Estados Unidos, que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial, la que dio a conocer la misiva.

“#MEXICO: Carta abierta de corresponsales y periodistas mexicanos en respuesta a la revelación de datos personales por el presidente @lopezobrador_ de la jefa de buró en México del @nytimes, @Nataliekitro. En la carta, solicitan que el presidente ejerza su derecho de réplica sin poner en riesgo a periodistas. #123periodistas”, indicó la ONG, en su cuenta de la red social X.

“Estoy agradecida y conmovida por la solidaridad de los colegas que firmaron esta carta. Aprecio el apoyo y me siento honrada de poder ejercer este trabajo junto a ustedes”, señaló Kitroeff en respuesta a la carta abierta, también en X, antes Twitter.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA CARTA ABIERTA DE LOS 123 PERIODISTAS Y CORRESPONSALES A AMLO:

“Carta de apoyo a quienes hacemos periodismo en México A la opinión pública: Las y los que practicamos y enseñamos el periodismo en México vimos con gran preocupación dos actos de hostigamiento oficial el día 22 de febrero contra la jefa de corresponsales del New York Times.

En la conferencia presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró y leyó en voz alta el número del teléfono celular de la periodista, en violación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de 2010. En la tarde, SPR Informa (el Servicio Informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano) difundió un video que exhibió varias imágenes con el rostro de la periodista, como si fuera una criminal.

Ambos casos surgieron a raíz de un mensaje que ella envió a la Oficina de la Presidencia con el fin de dar el derecho de réplica al Jefe del Ejecutivo para responder a diversas acusaciones lanzadas en su contra. Sin embargo, el presidente empleó su tribuna para atacar a la corresponsal, reiterando el patrón de acoso y descalificación a periodistas que ha caracterizado los cinco años de su gobierno.

Tales actos de hostigamiento, que frecuentemente han sido emulados a nivel local, tienen lugar en el contexto de una epidemia de violencia contra comunicadores. La alta tasa de asesinatos de periodistas en México, la más alta del mundo fuera de zonas de guerra a lo largo de las últimas dos décadas, no ha bajado durante el sexenio actual. La tasa de amenazas y agresiones ha subido.

Creemos que una prensa hostigada desde arriba y practicada en muchos casos en un ambiente de amenaza no es una prensa libre.

A la luz de estas tendencias, respetuosamente pedimos:

Que los gobernantes a niveles federal y local ejerzan su derecho de réplica sin poner a las y los que practicamos el periodismo en peligro o en una condición de miedo a represalias. 2. Que los gobernantes cumplan con la Ley Federal de Protección de Datos. 3. Que las candidatas y el candidato a la presidencia se comprometan a respetar la libertad de prensa, garantizada en la ley mexicana y en tratados internacionales firmados por el gobierno, y que reconozcan su responsabilidad de no tomar acciones que expongan a las y los periodistas a amenazas o daños físicos”.

*Con información de ZETA de Tijuana.