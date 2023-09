Debuta influencer cómo modelo en video de Sebastián Yatra

Redacción

España.- Por fin, después de días dejándonos pistas vía sus redes sociales y revolucionando a sus millones de seguidores con una posible colaboración entre ambos, hemos podido ver el nuevo videoclip de Sebastián Yatra, ‘Energía bacana’, que destaca pues supone el debut como actriz de Georgina Rodríguez.

Son tres minutos dirigidos por Yatra en los que Cristiano Ronaldo se cuela durante algunos segundos, protagonizando un baile de lo más acaramelado con una Georgina que, en un despliegue de planos y posturas que destacan su belleza y su espectactular cuerpo, se mueve como pez en el agua ante las cámaras.

En el mismo y de manera innegable, la modelo e influencer se come a la cámara, y demuestra su talento para la interpretación mientras se da un baño en una espectacular piscina, baila o se ríe acompañada por su grupo de amigas.

Pero, además del futbolista portugués hay otra inesperada protagonista en el videoclip. Y no es otra que Aitana Ocaña, ya que ‘Energía Bacana’ es una canción de amor -una de las más personales del colombiano- en la que Yatra hace numerosas referencias a su novia con una letra que no deja lugar a dudas: “Antes de ser tu novio yo fui tu pana y ahora tu eres la tilde de mi corazón. Si voy a sonreír tú eres la razón. Todo estaba bien y ahora está mejor”; “Me das paz y me das sex. 28 y 23, ey. Cero drama, cero estrés, yeah” -sus edades cuando compuso la canción- entre otros fragmentos en los que el artista declara su amor por la cantante de ‘Las babys’.

Además, y según una teoría que corre como la espuma por redes sociales, Aitana aparecería también en el videoclip de ‘Energía Bacana’ -una expresión muy común en Colombia- que en palabras de Sebastián está dedicado a “esas personas que te alegran la vida, te elevan, te dan paz y te llenan de buena vibra”. Como su chica.

En una escena en la que Yatra está en una discoteca, la presencia de una chica a su lado con gorra y gafas que le sonríe y que tan solo sale unos breves segundos ha desatado la locura por su innegable parecido a Aitana, ya que no solo tiene su altura, su corte de pelo y sus facciones, sino que incluso luce los mismos pendientes que la cantante.

*Con información de Excélsior.