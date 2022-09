Deben replantearse fechas para la realización de la Ruta del Vino en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Si bien la llamada Ruta del Vino es un producto atractivo, es necesario que se consolide a fin de atraer más turismo, no sólo durante dos semanas, sino a lo largo del año, consideró el presidente estatal del Colegio de Economistas, Gil Gordillo Mendoza.

El especialista expuso la necesidad de que se analice un replanteamiento en las fechas en que se realiza el evento, considerando que se empalma con el regreso a clases y que no hay periodo vacacional, lo que impacta en que no se tenga una mayor afluencia de turistas.

“Los mismos hoteleros lo han señalado en la parte del turismo que no les ha impactado en la ocupación, entonces creo que en mucho tiene que ver la fecha que bueno cae a inicio de clases, no hay vacaciones y se tiene un contexto económico complicado para ese periodo”, subrayó.

Así mismo externó que a fin de fortalecerlo se deben buscar los mecanismos para que las vinícolas operen todo el año de manera permanente y aprovechar el turismo de negocios y convenciones que se tiene para detonar el producto.