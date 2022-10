Deben reforzar ciberseguridad en el RPP para no repetir hackeos: Sedum

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tienen que incrementarse la seguridad interna dentro del Registro Público de la Propiedad, a fin de que no se repitan sucesos como el hackeo que pasó recientemente, apuntó Jaime Gallo Camacho, secretario de Desarrollo Urbano (Sedum) del ayuntamiento capitalino.

“Afianzar las medidas de seguridad en los sistemas que tienen dentro, para que no vuelvan a repetirse situaciones como las que se vivieron hace un par de años”, expresó el funcionario.

En febrero de 2020, el Registro Público de la Propiedad del Estado fue objeto de un presunto hackeo que prácticamente impidió el desarrollo de sus actividades durante más de un año, lo cual ocasionó inconformidades por parte de representantes del sector inmobiliario y del Colegio de Notarios.

Por lo pronto, Gallo Camacho destacó que ya no ha escuchado de quejas en torno al actual servicio que presta la dependencia; aunque sí dijo que permanecen algunos señalamientos en cuanto a lo burocrático.

“No estoy muy relacionado con ese tema, pero ya no he escuchado quejas. A lo mejor sí un poco en que los trámites son más lentos y no se ha vuelto al ritmo que se tenía antes del hackeo. Pero en general, creo que se resolvió en cuanto la certeza jurídica”, explicó.

El titular de Sedum destacó que se recuperaron varios expedientes e información mediante el apoyo del gremio de notarios.