Debe replantearse aplicación de ley seca en elecciones 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), Javier Belausteguigoitia Basso, consideró pertinente replantar la ley seca en elecciones como las que se vivirán este próximo 2 de junio.

El empresario dijo que no debe de tratarse de una restricción generalizada como viene ocurriendo, sino de manera parcial.

“A ver, no hablemos de un consumo en bares o antros, pero si permitir a lo mejor el consumo en restaurantes y solo con los alimentos”, propuso.

Mencionó que al eliminarse la ley seca se debe trabajar en un consumo responsable, donde no consideran que pueda haber alguna influencia si una persona se toma una bebida con sus alimentos con el tema electoral.

“No se (…) no vender como hasta ahora en centros comerciales o tiendas, así como en antros, sino únicamente en determinados lugares en donde hay ambientes más familiares”.