Debe redoblarse presupuesto a salud mental en Aguascalientes: PAN 

Gilberto Valadez 

Aguascalientes. – Imperativo destinar más recursos financieros en cuanto a programas de salud mental a nivel estado, enfatizó Maximiliano Ramírez Hernández, diputado local por el PAN.

“Vamos a pedir que se incremente el presupuesto de salud mental para Aguascalientes. Ahí vemos un área de oportunidad”, afirmó el legislador por el blanquiazul. 

– ¿Es poco el presupuesto o cómo lo consideras?

– Yo creo que es necesario redoblarlo para tener mayor atención a la gente de nuestra entidad. 

En ese contexto, Ramírez Hernández abundó que sí se observa un esfuerzo de parte de las autoridades estatales en la materia y debe seguirse apoyando. 

“Hay que dirigir ese presupuesto hacia los institutos de salud mental y también a favor de los municipios del interior”, recalcó el panista. 

El presupuesto del gobierno del estado deberá presentarse el mes de octubre. 