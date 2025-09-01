Debe Pabellón 30 mdp a INAGUA por descargas

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- El municipio de Pabellón de Arteaga mantiene un adeudo de alrededor de 30 millones de pesos con el Instituto del Agua de Aguascalientes (INAGUA) por concepto de descargas no cubiertas desde 2021, reconoció Lisandro Rosales García, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

El funcionario precisó que el monto corresponde al periodo 2021-2024 y equivale prácticamente a lo que recauda el organismo en un año, lo que dificulta su pago.

“Nos llegó el oficio que del 2021 al 2024 era de alrededor de 30 millones de pesos. Entonces, francamente es lo que andamos recaudando anual, entonces va a ser complicado el cubrir como tal. Ellos manejan por metro cúbico un precio redondo de 8 pesos. Nosotros cobramos 8 pesos, pero por usuario al mes, entonces ahí es donde estamos analizando la situación”, dijo.

Rosales García señaló que la falta de convenios en administraciones pasadas propició la acumulación de la deuda, pero aseguró que ya se iniciaron gestiones para regularizar los pagos.

“Porque del 2001 al 2024 no cubrieron el saneamiento. No hicieron ningún convenio, no se acercaron a INAGUA. Nosotros ya lo estamos haciendo para cubrir lo que nos toca de octubre a la fecha, ya estamos en análisis para cubrirlo”, afirmó.

“Ya tuvimos un primer acercamiento y digamos creo que en buenos términos. Consideramos que va a haber un muy buen descuento de esa parte porque, aparte de los 8 pesos, tenemos ahí cierta morosidad donde no toda la gente paga el recibo del agua”, señaló.

El recurso destinado al saneamiento permite tratar las aguas residuales para su reutilización en riego de áreas verdes en la cabecera municipal.

“Nosotros la re bombeamos a su vez hacia la cabecera y aquí le damos un buen uso regando los jardines, camellones y demás cosas”, explicó.

De acuerdo con Rosales García, se espera que en próximas semanas se concrete un convenio con INAGUA para resolver el adeudo.