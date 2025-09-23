Debe Montañez meterse a fondo en el tema de MIAA que ha quedado a deber:PRD

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente del PRD, Oscar Estrada, señalo que Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) ha quedado a deberle a la ciudadanía, por lo que demandó del alcalde Leonardo Montañez se meta de lleno al tema.

“A leo me gustaría verlo no en las calles, no me interesa tanto que vaya casa por casa viendo el sentir de la gente, porque la misma gente lo sabe y lo palpa, entonces ocupamos que se meta en el tema de MIAA que nos ha quedado a deber”.

De igual manera exigió al primer edil que se mate en el tema de los pavimentos con las lluvias que han generado baches por doquier, siendo un tema desatendido.

“Que se meta y ahorita es muy sentido por el tiempo de lluvias el tema de las vialidades entonces es tiempo de meterse en friega al tema del pavimento que está desatendido”.

Sobre las aspiraciones del senador Antonio Martín del Campo y del alcalde Montañez a la gubernatura, dejó en claro que a su partido le es inclusive quien sea, exigiendo no adelantar tiempos y ponerse a trabajar.