Debe mejorar el transporte público en Jesús María: Arámbula

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Puede mejorar el servicio del transporte público en el municipio, señaló el alcalde Antonio Arámbula López, quien señaló que a la fecha aún existen comunidades que no tienen acceso cercano a estos medios y deben gastar más dinero para poder trasladarse.

“Yo creo que puede mejorar mucho. Van los camiones llenos, la gente colgando en las puertas, yo creo que puede mejorar mucho”

– ¿Y en las colonias sí llega el transporte?

– No, nos falta integración. Llega por supuesto a la cabecera, pero dentro de la cabecera pues faltan rutas a las colonias, comunidades, y la gente tiene que tomar taxi, a veces les sale más caro que en el camión.

– ¿Ya hay pláticas para esto?

– Hemos solicitado y esperemos que este nuevo gobierno nos haga un planteamiento de movilidad.

Respecto a la implementación de moto taxis en el estado, el edil apuntó que en su momento, hizo la propuesta de este esquema para Jesús María, pero la idea no fue tomada en cuenta, por lo que ahora espera que se pueda retomar.

“Yo he pensado en mototaxis, lo he planteado en administraciones anteriores y me frenaron porque era una facultad estatal, yo espero que en este nuevo gobierno haya apertura”.

Agregó que estaba a favor de este medio de transporte, siempre y cuando fuera ecológico y seguro para los usuarios.