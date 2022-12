Debe mantenerse contrapeso de la oposición a reforma electoral: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Debe mantenerse la unidad del bloque opositor en el Congreso de la Unión que evite la reforma electoral del gobierno federal, consideró Emmanuel Sánchez Nájera, presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Legislativo local.

“La petición a los grupos parlamentarios que han anunciado que no van a ir con esta reforma electoral, es que se sostengan a pesar de las presiones. Que no cedan y enviar un mensaje claro que sí hay un contrapeso y otro poder”, expuso.

Sánchez Nájera comentó que el aplazamiento que la bancada de Morena recién anunció para aplazar la propuesta de reforma electoral solamente genera una salida al presidente Andrés Manuel López Obrador en su intención de meter un denominado Plan B para apuntalar leyes secundarias en la iniciativa.

“Lo que queda claro es que al presidente no le gustan las derrotas de ningún tipo y que su propuesta es impresentable. Llevarnos a décadas de retroceso en materia electoral, no es algo de defender y él sabe que no cuenta con los votos suficientes que pueda transitar”, agregó el diputado del PRD.

La propuesta de reforma electoral del gobierno federal ha sido denunciada por la oposición en torno a que debilitaría instancias como el Instituto Nacional Electoral.