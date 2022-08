Debe estado asumir responsabilidades para atender la escasez de agua en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Urgente que el estado asuma sus responsabilidades en conjunto con los municipios para atender el tema de la escasez de agua en la entidad y no dejar que escale a lo que ya está padeciendo Nuevo León, refirió el consultor y economista, Fernando Camacho Sandoval.

En rueda de prensa resalto que los gobiernos federal, estatal y municipales deben sentarse de manera urgente y crear estrategias de fondo en base a sus competencias, encaminadas a evitar que se llegue a una crisis por el agua.

Más adelante Camacho consideró como necesario que en principio se inhiba el ingreso de empresas altamente consumidoras de agua, así como se debe revisar la parte de las plantas tratadoras con toda su normatividad.

Finalmente insistió en que de no tomar políticas públicas en tiempo, Aguascalientes puede padecer en un futuro no muy lejano problemas de abasto de agua, siendo un tema urgente de atender en el que también debe entrarle la iniciativa privada.