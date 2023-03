Debaten por la sentencia de la asesina de Norma Lizbeth

Redacción

México.- Generó polémica posible pena a responsable del fallecimiento de Norma Lizbeth, quien murió a causa de un traumatismo craneoencefálico provocado por los golpes que recibió en una pelea con una de sus compañeras.

Es de recordar que la estudiante de tercer año de educación en el turno vespertino de la Secundaria Oficial 0518, anexa a la Normal ubicada en Teotihuacán, fue sepultada el pasado miércoles.

Siendo ahora lo que llama la atención la posible pena que puede recibir la responsable, pues le esperan de entre 6 meses a un máximo de 15 años de internamiento, y al concluir, quedaría libre de antecedentes penales.

El lamentable suceso coloca a Norma Lizbeth como el más reciente caso de una víctima de bullying, y uno de los primeros con un desenlace fatal en la región; siendo de mencionar que la estudiante había comentado a su familia sobre el acoso escolar que sufría por parte de sus compañeros, y había informado a maestros y directivos de la secundaria al respecto, quienes simplemente ignoraron la situación.

El pasado 21 de febrero, Norma Lizbeth recibió un reto para sostener una pelea; una de sus compañeras la citó a unos metros del plantel, y ella acudió con la intención de llegar a un acuerdo y poner fin a las agresiones; no obstante, en el lugar ya la esperaban su rival y varios otros estudiantes del plantel. La víctima, que fue orillada a pelear y, entre los gritos de “¡dale!, ¡dale!”, recibió varios golpes en la cabeza con una piedra.

Aunque lo más preocupante es que el material de este terrible incidente fue grabado por varios de los testigos presentes, quienes vieron caer a la joven y no hicieron nada por evitar que siguiera recibiendo más castigo.

El caso ha generado gran indignación en la comunidad y ha puesto en tela de juicio la responsabilidad de las autoridades escolares en el manejo del bullying y la seguridad de los estudiantes.

Sobre la sanción se debe apuntar que en México, la ley establece que los menores de edad que cometen delitos son sujetos a un sistema especializado en justicia para adolescentes, que tiene por objetivo proteger sus derechos y su desarrollo integral, así como también asegurar que se les trate de acuerdo con su edad y madurez.

En este caso, suscitado en el Estado de México, un juez vinculó a proceso a la joven responsable del asesinato de Norma Lizbeth, la menor que fue agredida y lamentablemente falleció por un golpe en la cabeza.

Las sanciones que se aplican a los menores de edad que cometen delitos pueden incluir:

Orientación y asesoría para el desarrollo personal y social del adolescente.

Servicio a la comunidad, consistente en actividades que tengan como objetivo la reparación del daño causado a la víctima o a la sociedad en general.

Libertad asistida, que es un régimen en el que el menor es supervisado por un equipo multidisciplinario, que lo apoya en su proceso de reinserción social.

Internamiento en un centro especializado, en casos graves en los que se considera que el menor representa un peligro para sí mismo o para la sociedad.

Siendo de destacar que, en todos los casos, se busca el bienestar y la reintegración social del menor, para que pueda tener una segunda oportunidad y no vuelva a cometer delitos.

Casos como el homicidio cometido por una joven de 14 años pueden causar polémica en la sociedad, pues ponen de manifiesto la importancia de contar con un sistema de justicia para adolescentes que garantice la protección de los derechos de los menores y al mismo tiempo proporcione medidas adecuadas y efectivas para prevenir la comisión de delitos y fomentar su reintegración social. Y lo más difícil, brindar justicia a las familias de las víctimas.

Es importante comentar que el sistema de justicia para adolescentes en México se basa en un enfoque de justicia restaurativa, que busca la reconciliación entre la víctima y el delincuente, la reparación del daño causado y la reintegración social del menor.

De ahí que el enfoque está diseñado para prevenir la reincidencia y promover la recuperación y reinserción social del adolescente; aunque, en casos graves como el homicidio, es necesario que se investigue a fondo y se apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso y las condiciones del menor.

Sobre los comentarios polémicos, se informa que hay quienes refieren:

1. No es justo la juzgan como menor y el delito que cometió lo hace un adulto y es encarcelado x muchos más años y nunca se borran sus antecedentes penales ella merece ser juzgada y purgar la pena que merece un homicidio primero en un tutelar y luego seguir su condena en un reclusorio femenil ella lo decidió asi la niña asesinada jamas volvera a casa con sus padres mientras que esta asecina puede convivir con los suyos no es justo opino que ya deberian ser juzgados los menores como adultos para que piensen antes de hacer tanto daño justicia para tod@s esas personas que no pudieron defenderse

2. De acuerdo. Contigo debe ser juzgada como adulto. Y cumplir condena. Cómo tal

3. Concuerdo con usted todos deseamos lo mismo ese ejemplo tomaron otros adolescentes como saben que no pasaran mucho tiempo deberían de darle su condena como un adulto xq lo hizo con alevosía ese crimen

4. Qué ridícula la “JUSTICIA” despues de 5 a años quedara limpia de antecedentes penales, ya ni la friegaaaan esta niña QEPD… NO PUEDE QUEDAR ASI PORQUE ES MENOOR, NO SEÑORES POR ESO ESTAMOS COMO ESTAMOOOS QUE SE HAGA JUSTICIA, LA MISMA PALABRA LO DICE J U S T O…… JUSTICIA.

5. También son culpables los q estaban ahí, y la persona q grabó la pelea, que los castiguen a todos, nadie hizo nada por defender a la jovencita.

6. Dónde aprendió tanta agresión y dónde quedaron los sentimientos, cortó la vida de una de sus compañeras, no hay razón de tanta brutalidad. En fin debe pagar por este acto…. Lo justo en la tierra y que Dios se apiade de su arrepentimiento y conciencia.

7. Qué leyes tan absurdas es poco tiempo y luego sin antecedentes; eso no.

*Con información de Excelsior