DEA detiene a 670 ligados al CJNG y confisca 77 toneladas de drogas

Redacción

La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó que detuvo a 670 personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en varias operaciones realizadas en Estados Unidos entre el 22 y 26 de septiembre, además de incautar decenas de toneladas de drogas, efectivo y otros bienes.

“La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde su liderazgo hasta sus redes de distribución y todos aquellos que están en el medio”, afirmó Terry Cole, jefe de la agencia antidrogas, en un comunicado.

Durante las operaciones, las 23 oficinas de la DEA involucradas, junto con aliados no identificados, confiscaron 22.8 toneladas de cocaína, 6 toneladas de metanfetaminas, 92 kilos de fentanilo en polvo, 33 kilos de heroína y 1.15 millones de píldoras falsas. También se decomisaron 18.6 millones de dólares en efectivo, 244 armas de fuego y 29.6 millones de dólares en otros activos, sin especificar.

Desde febrero, el CJNG fue designado como organización terrorista extranjera por el Gobierno de Estados Unidos. Además, desde diciembre de 2024 se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien continúa prófugo, mientras varios de sus familiares ya están detenidos en el país.