De reina de belleza a arbitra en México

Redacción

México.- Luego de haber sido Reina de Belleza Canatlán, Selene Figueroa evidenció su pasión por el futbol, pues ahora se desempeña como árbitra profesional en la Federación Mexicana de Futbol, siendo su sueño dirigir un partido de la Liga MX.

La originaria de Durango, México, ganó el concurso de Reina de Belleza Canatlán 2022/2023.

Previo a ser árbitra profesional, fue parte del equipo de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde cosechó varios triunfos, como una medalla de bronce. Asimismo, participó en la Universidad Nacional 2018. Portaba el número 16 en los dorsales.

Después de ser Reina de Belleza Canatlán 2022/2023, tuvo claro que estaría ligada al futbol y si era una manera de vivir del deporte, qué mejor.

“Gracias por permitirme ser parte de la historia”, publicó tras ganar el concurso y lucir la corona.

En el Torneo Apertura 2022-2023 debutó en las Ligas Menores de la FMF. Participó en tres encuentros como Árbitro Asistente 1 en la Liga Mx Femenil Sub-18.

“Debut de ensueño”, fue como describió la vez que debutó cómo árbitra profesional.

Selene Figueroa también ha participado en partidos de Tercera División, en la Liga MX Femenil Sub-19, Fuerzas Básicas Sub 14, Fuerzas Básicas Sub 16, Sub 18 y en la Liga Premier.

En la FMF, Selene Figueroa tiene registro como Árbitro Asistente 2 y en las diferentes categorías ha desempeñado ese cargo como el de Asistente 1.

“Las mejores cosas de la vida llegan cuando todo parece estar perdido”, fue uno de los mensajes que ha publicado en redes sociales.

*Con información de Excélsior.