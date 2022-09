De plano; Universidad dará clases para que se estudie a Bad Bunny

Redacción

Ciudad de México.-¡Bad Bunny es todo un fenómeno mundial! El cantante de ‘Titi me preguntó’ sigue logrando de sus grandes aventuras logros que lo ponen como el gran referente de la cultura pop global, y en esta ocasión, aunque él mismo no tiene mucho que ver, dio pie a una oferta académica de la Universidad de San Diego la cual tiene planeado estudiar su impacto social y enseñar con ello a sus estudiantes.

Esta no es la primera vez que sucede un acontecimiento así ya que anteriormente, la misma institución habría dado clases sobre la cantante texana Selena Quintanilla.

Aún se desconoce cuándo iniciarán estas clases sobre el cantante puertorriqueño, sabemos que estarán a cargo de Nathian Shae Rodríguez, director asociado de Periodismo y Estudios de Medios.

Y es que todo se anunció después de que el cantante compartiera su nuevo video documental que habla sobre la gentrificación de las ciudades. El mismo académico encargado de estas clases compartió en su cuenta de Twitter lo importante que es visibilizar estos temas a través de la música y lo bien que lo ha estado haciendo Bad Bunny. Another reason 4a class on ⁦@sanbenito⁩! He just dropped a music video 4 #ElApagon that doubles as a documentary 4 the exploitation & displacement of Puerto Ricans. It highlights colonialism, neoliberalism, & boricua resistance! ⁦@SDSU_JMS⁩ https://t.co/fgOUc0qqvT — Nathian Shae Rodriguez (@DrNateRodriguez) September 16, 2022

El profesor fue quien dio una entrevista para un medio local en dónde compartió que el cantante de reggaeton ha sido elevado y reconocido en diferentes niveles globales. “Bad Bunny ha transformado el reggaetón como ningún otro artista lo ha hecho. Cuando piensas en el reggaetón, es hipermasculino, machista está incrustado en su esencia. Y Bad Bunny ha venido y lo ha puesto patas arriba”.

De acuerdo con lo que declaró el maestro, Bad Bunny ha revolucionado no solo el concepto del reggaeton, también algunos temas de los que no se habla. Ahora esperaremos a ver cómo son las clases sobre Bad Bunny en la Universidad de San Diego.

