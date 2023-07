De nuevo, pelea Jorge Salinas con reportero; el actor da su versión

Redacción

México.- Nuevamente está en el “ojo del huracán” Jorge Salinas, y no por el supuesto rumor de infidelidad con su nutrióloga, sino que ahora es por una pelea con un reportero, quien lo estaba entrevistando en una alfombra roja.

Fue el sábado que Jorge Salinas acudió a una alfombra roja en dónde dio algunas entrevistas a varios medios de comunicación, aunque todo se salió de control cuando el actor se enojó con el reportero.

Así se constata, en el video que circula en redes sociales en que se aprecia el momento en el que el reportero coloca por unos segundos su micrófono cerca del pecho de Jorge Salinas, algo que no le gustó al famoso y de inmediato encaró al periodista.

“No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a poner la mano encima”, sentenció Jorge Salinas visiblemente molesto.

Después de que el reportero le comentara que no lo tocó, Jorge Salinas se retiró del lugar.

Jorge Salinas explica qué fue lo que pasó

Tras el malentendido con el reportero, Jorge Salinas se acercó de nuevo con la prensa para hablar sobre el altercado que tuvo con el periodista.

Y dijo: “no tiene caso de hablar de este tipo, nunca lo había visto en mi vida, sé quiénes son, sé de dónde vienen, en fin. Por más piquetes, agarrones, como el tipo que le tocó lanzar embarazada a mi mujer. Lo hacen para provocar, a mí me han pateado por abajo. Yo nunca voy a reaccionar como otros compañeros, pero no voy a permitir que rebases mi círculo vital, me voy a mantener al margen, no va a ver agresión a menos que mi vida o la vida de mi familia esté en peligro”.

Además el actor llamó “mugrosos” a ciertas personas que dice no son periodistas y se dedican a difamar a los famosos.

Finalmente mencionó “la prensa es una cosa, los periodistas es una cosa, y los chismosos, mugrosos, muertos de hambre son otra cosa. Los que quieren provocar y llenar ese tipo de cosas, por Dios llevo el mismo tiempo que ustedes en esto. Todo mi cariño y agradecimiento a los medios de comunicación, con los cuales he tenido diferencias y les agradezco la difusión de mi trabajo y a partir de un tiempo para acá ha habido respeto a mi vida privada”.

*Con información de Excélsior.