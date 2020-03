De la noche a la mañana a usuario le aparecen 10 meses de adeudos por servicio de agua

Redacción



Aguascalientes, Ags.-Denuncian abuso por parte de la concesionaria de agua, Veolia quien ahora se estaría inventando adeudos.



Usuario cuenta como en un abrir y cerrar de ojos le apareció un adeudo de 4,700 pesos, aún y con que estaba al corriente en sus pagos y que incluso previamente había solicitado una carta de no adeudo cuando al siguiente mes de pago le dieron su “sorpresa”.





Texto íntegro de quien denuncia.





En diciembre pedí una carta de no adeudo en la sucursal centro, en enero me llego mi recibo normal de 200 y pico realice el pago en aurrera y en febrero me llego mi recibo de 4700 con 10 meses de adeudo, fui a reclamar y en ninguna agencia me pudieron explicar por qué debo 10 meses, pedí pasar con un supervisor a lo cual me respondieron que no tenían y que tenía que pagar, que alguien me explique como debo 10 meses si en diciembre liquide, en enero pague mi recibo normal y en febrero debo 10 meses, ahora si que tan cabrones los de veolia, además de rateros su personal no sabe ni sumar.